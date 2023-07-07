"Удар молотом": Как финский производитель шин Nokian Tyres потерял миллиарды, покинув Россию после СВО На что разменял доход и стабильность российского рынка финский производитель шин Nokian, сменив Всеволожск на румынский Орадю. 6 июля, 23:42 Россия, 2021 год. Завод по производству шин Nokian Tyres. Обложка © ТАСС / Пётр Ковалёв

Романтизируя будни строительства нового завода в Румынии всемирно известного финского производителя автомобильных шин Nokian Tyres, автор New York Times, почти утирая скупую слезу, признаётся, что выход из России принёс компании убыток в миллиарды долларов. Ведь до начала СВО 80% этого бренда шин производилось у нас. Также на долю российского рынка приходилось и 20% общих продаж компании. Ещё один немаловажный факт в копилку последствий бегущих производств из России — цена акций компании ещё в январе 2022 года превышала €34, а сегодня она рухнула до €8,25.

Выручив за продажу российского актива только 258 миллионов долларов и потратив на новое строительство в румынском городе Орадя 706 миллионов долларов, владелец "обрёл" геополитический покой, оправдывается в интервью американскому изданию исполнительный директор и президент Nokian Юкка Моисио. По его словам, "надёжную диверсификацию" не нужно сравнивать с эффективностью или дешевизной.

Однако и в России не стали долго горевать по европейской марке, и после короткого периода ажиотажа на волне лёгкой паники спрос сместился в сторону других производителей.

Напомним, в марте прошлого года на фоне приостановки работы иностранных поставщиков на рынке комплектующих фиксировались рост цен и ажиотажный спрос из-за опасений дефицита. Тогда пик цен на шины популярных размеров пришёлся на апрель 2022 года. Однако сейчас, по данным TyresAddict, средняя цена опустилась на несколько тысяч.

Никто из аналитиков пока не обобщал цифры потерь западных компаний, спешно покинувших Россию после начала СВО. Автоконцерн Renault, похоже, первым нарушил это табу, объявив, что убыток компании составил 2,2 миллиарда евро.

Автоэксперт – партнёр аналитического агентства "Автостат" Игорь Моржаретто напомнил Лайфу, что производство Nokian Tyres было рассчитано на 17 миллионов шин в год. Запасы на российских складах обеспечат товар ещё на 2,5 года. Кроме того, рынок РФ легко и без сожаления заместит эту марку другими производителями без потери качества.

Авторы Елена Стафеева