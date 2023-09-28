"Раньше машины делали неубиваемыми": Эксперт рассказал о заговоре автопроизводителей

Эксперты ВЦИОМ определили, что около 25 % россиян ездят на одной машине всю свою жизнь. Возможно ли без проблем ездить на единственном автомобиле на протяжении всей жизни, рассказал руководитель компании "АвтоЛикбез", автоэксперт Дмитрий Славнов.

"Наверняка многие видели на дорогах Volkswagen Passat B3, которые до сих пор ездят бодрячком, какие-нибудь старенькие Audi. Раньше машины делали неубиваемыми, двигатели были миллионниками. Но сейчас в мире действует заговор – огромнейшие концерны стали делать запланированное устаревание автодеталий", — подчеркнул эксперт в беседе с РИА "Федерал пресс".

Славнов добавил, что сейчас детали для автомобилей изготавливаются на определённое время, после чего машина начинает "сыпаться". Затем водители отдают авто в трейд-ин и меняют на новое. По словам, Славнова, заявленный гарантийный срок на машины составляет от 3 до 5 лет.

Стиль вождения также важен в вопросе поездок на одном автомобиле. Если водитель ездит спокойно, вовремя ухаживает за автомобилем, то он может прослужить подольше. Также есть категория автомобилистов под названием "наездники", они не следят за износом запчастей, отметил Славнов. Кроме того, добавил специалист, на дорогах много агрессивных водителей, которые выжимают до упора педали газа и торможения, постоянно торопятся. В результате силовой агрегат используется по максимуму. У подобных автомобилистов транспорт долго не прослужит, заключил эксперт.