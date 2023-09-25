Стоит как половина машины: Россиянам рассказали о неприятном сюрпризе, который таит б/у электромобиль
Эксперт Рузанов призвал не покупать электромобили с рук из-за ресурса батарей
Приобретение подержанного электромобиля может обернуться для нового владельца незапланированными расходами. Всё дело в низком ресурсе батарей, стоимость которых может достигать половины от цены всей машины, предупредил техдиректор сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.
По словам эксперта, электрическое транспортное средство, купленное с рук, — это "кот в мешке". Чаще всего у вторых хозяев таких автомобилей возникают проблемы именно с аккумуляторами. Их поиск, приобретение и установка в сервисе — недешёвое удовольствие, поделился он.
"В итоге замена этого элемента выйдет минимум в половину стоимости всего автомобиля", — рассказал Рузанов порталу Ura.ru.
Аналогичного мнения придерживается и другой собеседник издания — глава отдела по работе с импортёрами компании "Газпромбанк автолизинг" Александр Корнев. Он предупредил, что современные батареи рассчитаны на восемь-десять лет эксплуатации. Если возраст электрокара близок к этой отметке, лучше задуматься о покупке новой машины, уверен специалист.
Между тем всё больше автоэкспертов советуют россиянам обращать внимание на китайские машины, заполнившие рынок РФ после ухода западных автоконцернов. Вопреки популярным мифам машины из Поднебесной давно не гниют и работают исправно в любых условиях.
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