Стоит как половина машины: Россиянам рассказали о неприятном сюрпризе, который таит б/у электромобиль

Приобретение подержанного электромобиля может обернуться для нового владельца незапланированными расходами. Всё дело в низком ресурсе батарей, стоимость которых может достигать половины от цены всей машины, предупредил техдиректор сети автосервисов FIT SERVICE Алексей Рузанов.

По словам эксперта, электрическое транспортное средство, купленное с рук, — это "кот в мешке". Чаще всего у вторых хозяев таких автомобилей возникают проблемы именно с аккумуляторами. Их поиск, приобретение и установка в сервисе — недешёвое удовольствие, поделился он.

"В итоге замена этого элемента выйдет минимум в половину стоимости всего автомобиля", — рассказал Рузанов порталу Ura.ru.

Аналогичного мнения придерживается и другой собеседник издания — глава отдела по работе с импортёрами компании "Газпромбанк автолизинг" Александр Корнев. Он предупредил, что современные батареи рассчитаны на восемь-десять лет эксплуатации. Если возраст электрокара близок к этой отметке, лучше задуматься о покупке новой машины, уверен специалист.