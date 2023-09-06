Автоэксперт назвал лучшее время года для покупки машины

Лучшим периодом для приобретения нового авто считается конец года, а особенно декабрь. Об этом заявил в беседе с "Лентой.ру" эксперт Максим Загорский.

Специалист рассказал, что зимой дилеры готовы предложить значительные скидки на свои товары, так как им необходимо выполнить годовой план. Также он подчеркнул, что в этот период люди обычно заняты своими делами и подготовкой к праздникам, поэтому спрос на автомобили в декабре не очень высок.

"На вторичном рынке автомобилей ситуация немного сложнее. С середины осени и до конца года можно найти хорошие варианты по низким ценам. Многие автолюбители, желающие продать свои автомобили, стремятся сделать это до начала предновогодних скидок в автосалонах", — подчеркнул Загорский.

При этом, по словам автоэксперта, если продажа была намечена и не состоялась, то можно попробовать поторговаться. Дело в том, что автосалоны заинтересованы в оперативном оформлении сделки, чтобы успеть продать машину до нового года.