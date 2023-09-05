Водителям перечислили основные признаки усталости за рулём

Водителям необходимо заранее готовиться к автомобильным путешествиям, а не отправляться в дорогу сразу же после утомительных сборов. Такой совет в интервью радио Sputnik дал профессор, кандидат медицинских наук Андрей Дёмин.

По словам специалиста, много аварий происходит именно тогда, когда люди засыпают за рулём. Поэтому лучше потратить лишний день на сон и подготовиться к поездке. Также собеседник издания пояснил, что во время длительного путешествия необходимо устраивать полноценный отдых, который не смогут заменить кофе и энергетики.

Медик подчеркнул, что пассажирам следует знать о симптомах усталости человека за рулём. Профессор рассказал, что тревожный признак, когда водитель как бы утрачивает чувство реальности.

"Пассажиры должны быть в не меньшем тонусе, чем водитель, общаться с ним, следить за его состоянием. Очень важно положение рук: как только они начинают сползать с руля, значит, человек уже близок к отключке. Ещё один яркий признак усталости, когда водитель на светофоре или при остановке начинает обмякать, а во время движения нервничает, ёрзает, меняет позы", — заключил Андрей Дёмин.