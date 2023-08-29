Врач предупредила об опасности голодных водителей

"Желательно не садиться за руль на пустой желудок, так как это может привести к снижению уровня глюкозы в крови, ощущению слабости и головокружению. Кроме того, мучительное ощущение голода серьёзно уменьшает концентрацию внимания, так как мы постоянно думаем о еде, а это приводит к риску аварии во время вождения", — объяснила она в беседе с "Газетой.ru" .

При этом водителям важно и не переедать, иначе появятся такие симптомы, как сонливость, боли в животе, изжога и газообразование, которые тоже снижают концентрацию. По словам врача, и у голодного, и у только поевшего человека производительность снижается более чем на 10%. Поднять тонус на час можно с помощью кофе или энергетика, но после этого у человека снова могут упасть концентрация внимания и ухудшиться реакция. Поэтому лучше есть чернику — в ней содержатся антиоксиданты, которые улучшают внимание и память на пять часов.