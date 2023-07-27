Невролог объяснила, отчего у водителей начинают дёргаться глаза
Невролог Малыгина: Долгие поездки могут вызвать у водителя мигрень и миокимию
Длительное вождение автомобиля без перерывов на отдых может привести к развитию неврологических заболеваний. Обычно это мигрень и миокимия век (подёргивание мышц). Об этом в беседе с "Газетой.ru" рассказала невролог клиники "Медси" Инна Малыгина.
"Разовое и систематическое превышение допустимого времени непрерывного вождения негативно отражается на работе внутренних органов и нервной системе. В первую очередь переутомление может спровоцировать головные боли различного типа: кластерные, синусные, а также гипертонию и мигрень. Головные боли могут быть вызваны как общим переутомлением, так и длительным статическим положением мышц шеи и основания черепа", — объяснила Малыгина.
Длительные поездки также могут спровоцировать повышение артериального давления, что характеризуется головокружением, нарушением устойчивости и сонливости. Такое состояние лишь повышает риск ДТП.
Явным сигналом переутомления у водителя является миокимия век — нервный тик, или подёргивание круговой мышцы глаза. Спазм может пройти самостоятельно после отдыха, но может наблюдаться у человека и на протяжении многих месяцев, пояснила невролог.
Ранее невролог Баринов рассказал автовладельцам, что водить машину после инсульта можно, но с разрешения врача. Специалист напомнил, что при правильном лечении в большинстве случаев пациенту удаётся избежать инвалидизации и вновь вернуться к привычному образу жизни.