Врач объяснила, какие лекарства нужно принимать утром, а какие на ночь

Эффективность некоторых лекарственных препаратов сильно зависит от времени, в которое их принимают. Об этом рассказала врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко.

"Лекарственные препараты могут различаться по своему воздействию на организм: например, некоторые вызывают бессонницу или другие побочные эффекты", — объяснила врач в беседе с aif.ru.

Невролог перечислила лекарства, которые лучше не принимать на сон грядущий: Стимуляторы ЦНС — кофеин и ряд препаратов от простуд и аллергических реакций оказывают стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, становясь причиной бессонницы, чреватой серьёзными проблемами со здоровьем;

— кофеин и ряд препаратов от простуд и аллергических реакций оказывают стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, становясь причиной бессонницы, чреватой серьёзными проблемами со здоровьем; Диуретики — препараты для стимулирования мочеиспускания привести к частым пробуждениям по ночам, что тоже нарушает режим сна;

— препараты для стимулирования мочеиспускания привести к частым пробуждениям по ночам, что тоже нарушает режим сна; Медикаменты с алкоголем — содержащийся в составе некоторых лекарств алкоголь сбивает фазы сна.

Также медик напомнила, что некоторые препараты, напротив, следует принимат, отправляясь спать. Вот их список: Средства от бессонницы — тут важно соблюдать и не превышать дозировку;

— тут важно соблюдать и не превышать дозировку; Медленно действующие препараты — ряд лекарств, например те, что снижают уровень холестерина, действуют лучше именно в ночное время;

— ряд лекарств, например те, что снижают уровень холестерина, действуют лучше именно в ночное время; Средства для расслабления мышц — фармпрепараты могут вызывать сонливость, поэтому их тоже стоит принимать перед сном.

Стоит всегда помнить, что принимать любые медикаменты нужно только после консультации с медицинским специалистом, напомнила Тараненко. Врач объяснит, какие нужны дозировки, как долго следует принимать лекарство и в какое время суток это лучше делать. Побочные эффекты препаратов иногда бывают очень опасны, поэтому не нужно самостоятельно вносить правки в назначения врача, заключила невролог.