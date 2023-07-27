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27 июля, 13:48

Врач объяснила, какие лекарства нужно принимать утром, а какие на ночь

Невролог Тараненко: Лекарства-стимуляторы ЦНС лучше не принимать перед сном

Эффективность некоторых лекарственных препаратов сильно зависит от времени, в которое их принимают. Об этом рассказала врач-невролог высшей квалификационной категории клинико-диагностического центра "Мединцентр" (филиал ГлавУпДК при МИД России) Наталья Тараненко.

"Лекарственные препараты могут различаться по своему воздействию на организм: например, некоторые вызывают бессонницу или другие побочные эффекты", — объяснила врач в беседе с aif.ru.

Невролог перечислила лекарства, которые лучше не принимать на сон грядущий:

  • Стимуляторы ЦНС — кофеин и ряд препаратов от простуд и аллергических реакций оказывают стимулирующее воздействие на центральную нервную систему, становясь причиной бессонницы, чреватой серьёзными проблемами со здоровьем;
  • Диуретики — препараты для стимулирования мочеиспускания привести к частым пробуждениям по ночам, что тоже нарушает режим сна;
  • Медикаменты с алкоголем — содержащийся в составе некоторых лекарств алкоголь сбивает фазы сна.

Также медик напомнила, что некоторые препараты, напротив, следует принимат, отправляясь спать. Вот их список:

  • Средства от бессонницы — тут важно соблюдать и не превышать дозировку;
  • Медленно действующие препараты — ряд лекарств, например те, что снижают уровень холестерина, действуют лучше именно в ночное время;
  • Средства для расслабления мышц — фармпрепараты могут вызывать сонливость, поэтому их тоже стоит принимать перед сном.

Стоит всегда помнить, что принимать любые медикаменты нужно только после консультации с медицинским специалистом, напомнила Тараненко. Врач объяснит, какие нужны дозировки, как долго следует принимать лекарство и в какое время суток это лучше делать. Побочные эффекты препаратов иногда бывают очень опасны, поэтому не нужно самостоятельно вносить правки в назначения врача, заключила невролог.

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Ранее эксперт Гарольд Власов рассказал, как донести лекарство от аптеки до дома, чтобы не пострадать от побочек. По его словам, качество препаратов, которые долгое время хранились в неподходящих условиях, сильно снижается, а у некоторых людей могут проявиться или усилиться побочные реакции на такие медикаменты.

Обложка ©

Freepik

Юрий Лысенко
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