Россиянам рассказали, как донести лекарство от аптеки до дома, чтобы не пострадать от побочек

Качество лекарств, которые долгое время хранились в неподходящих условиях, сильно снижается, а у некоторых людей могут проявиться или усилиться побочные реакции на такие препараты. Об этом заявил управляющий директор фармлогистического оператора NC Logistic Гарольд Власов.

"Допустим, человек покупает утром глазные капли, в аптеке их достают из холодильника и рекомендуют в достаточно короткий период времени снова туда убрать. Человек кладёт капли на весь день в машину и только в конце дня ставит в холодильник. После 12 часов при температуре выше 20 градусов срок годности препарата сократится, он может действовать не так качественно, как было заявлено", — отметил он в беседе с радио Sputnik.

Эксперт добавил, что есть разные требования к хранению лекарств — как правило, производитель указывает в инструкции, что именно нужно делать с препаратом. Так, режим комнатной температуры связан с отметками 15–25 градусов — обычно это кухня. Если вы видите слова "прохладное место", то лекарство надо хранить на дверце холодильника, однако замораживать препараты нельзя.

При этом солнечный свет также влияет на качество медикаментов, поэтому при хранении на подоконнике есть риск побочных реакций. В жаркую погоду важно и правильно донести лекарство из аптеки до дома.

"Препараты, которые нужно хранить при определённой температуре, приезжают в аптеку в термоконтейнерах, потом их распаковывают и кладут в холодильник. Тара остаётся в аптеке. Вы можете спросить про термоконтейнер. Думаю, вам не откажут, потому что иначе их всё равно выбросят. Можно купить свой термоконтейнер. Качественные термобоксы выдерживают до 72 часов", — пояснил Власов.

Можно воспользоваться и курьерской доставкой — удовольствие недешёвое, но гарантия необходимых температурных условий есть.