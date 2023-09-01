Россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля
В России с 1 сентября вступил в силу запрет на гаджеты на лобовом стекле авто
В России с 1 сентября вступает в силу постановление правительства, запрещающее водителям вешать на лобовое стекло авто гаджеты, ограничивающие обзор. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте официального опубликования правовых актов.
Речь идёт о дополнительных предметах или покрытии, которые затрудняют видимость с водительского места, в частности о видеорегистраторах, креплении для телефона или навигатора, транспондере. При этом допускается размещение зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, а также нанесённых или встроенных радиоантенн.
Помимо этого водителям запрещается установка не заводских деталей на части рулевого управления. Также нарушениями теперь будут считаться неисправная автоблокировочная система и езда на зимних шинах в летний период.
Ранее Лайф рассказывал об опасности, которая грозит любителям тонироваться "в ноль". Пренебрежение ограничениями для тонировки стёкол негативно сказывается на безопасности не только водителя и его пассажиров, но и окружающих. Учёные провели эксперименты, которые показали, что детализация объектов при взгляде сквозь такое стекло снижается до 22%.
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