Россиянам запретили вешать гаджеты на лобовое стекло автомобиля

В России с 1 сентября вступает в силу постановление правительства, запрещающее водителям вешать на лобовое стекло авто гаджеты, ограничивающие обзор. Об этом говорится в документе, размещённом на сайте официального опубликования правовых актов.

Речь идёт о дополнительных предметах или покрытии, которые затрудняют видимость с водительского места, в частности о видеорегистраторах, креплении для телефона или навигатора, транспондере. При этом допускается размещение зеркал заднего вида, деталей стеклоочистителей или устройств для размораживания и осушения, а также нанесённых или встроенных радиоантенн.

Помимо этого водителям запрещается установка не заводских деталей на части рулевого управления. Также нарушениями теперь будут считаться неисправная автоблокировочная система и езда на зимних шинах в летний период.