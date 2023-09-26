В России могут сильно подорожать легковые автомобили

За 2023 год легковые автомобили в России могут подорожать на 30% в годовом выражении, сообщил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.

По его словам, цены на авто ранее уже поднялись, чему виной стали ситуация с курсом рубля, а также повышение утильсбора. Однако дилеры ожидают очередного подорожания, в результате чего общий рост цен в период с января по декабрь текущего года может составить 30%, сказал Жигалов в беседе с РИА "Новости".