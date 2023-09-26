В России могут сильно подорожать легковые автомобили
РИА "Новости": Дилеры прогнозируют рост цен на легковые машины на уровне 30%
За 2023 год легковые автомобили в России могут подорожать на 30% в годовом выражении, сообщил вице-президент и исполнительный директор профильной ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Вячеслав Жигалов.
По его словам, цены на авто ранее уже поднялись, чему виной стали ситуация с курсом рубля, а также повышение утильсбора. Однако дилеры ожидают очередного подорожания, в результате чего общий рост цен в период с января по декабрь текущего года может составить 30%, сказал Жигалов в беседе с РИА "Новости".
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Напомним, с 1 августа в России повысился утилизационный сбор на легковые, лёгкие коммерческие, грузовые автомобили и автобусы. Для первых ставка выросла в среднем в 1,7–3,7 раза. Президент России Владимир Путин предлагал направить часть выручки со сбора на развитие общественного транспорта.
Александр Артёменков / ТАСС