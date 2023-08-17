Путин предложил часть утильсбора направить на общественный транспорт

На развитие общественного транспорта в России можно направить часть средств (более 5%), поступающих в бюджет от утилизационного сбора. С таким предложением на заседании президиума Госсовета выступил глава государства Владимир Путин. Он также попросил Минфин подойти к этому вопросу "творчески".

"Вы там согласны из утилизационного сбора немножко отщипнуть. Но это, прямо скажем, даже меньше 5% от всего утилизационного сбора, [то], что вы готовы отдать", — сказал Путин.

При этом он отметил, что Минфин в данном вопросе "может быть немножко более щедрым". Президент РФ добавил, что "надо компромисс поискать", планку немного поднять.