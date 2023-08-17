Путин предложил часть утильсбора направить на общественный транспорт
На развитие общественного транспорта в России можно направить часть средств (более 5%), поступающих в бюджет от утилизационного сбора. С таким предложением на заседании президиума Госсовета выступил глава государства Владимир Путин. Он также попросил Минфин подойти к этому вопросу "творчески".
"Вы там согласны из утилизационного сбора немножко отщипнуть. Но это, прямо скажем, даже меньше 5% от всего утилизационного сбора, [то], что вы готовы отдать", — сказал Путин.
При этом он отметил, что Минфин в данном вопросе "может быть немножко более щедрым". Президент РФ добавил, что "надо компромисс поискать", планку немного поднять.
Ранее Лайф писал, что Путин поручил правительству принять меры, которые позволят обновить общественный транспорт во всех регионах страны, в том числе в четырёх новых субъектах.