Регион

Уведомления отключены

17 августа, 18:48

Путин предложил часть утильсбора направить на общественный транспорт

На развитие общественного транспорта в России можно направить часть средств (более 5%), поступающих в бюджет от утилизационного сбора. С таким предложением на заседании президиума Госсовета выступил глава государства Владимир Путин. Он также попросил Минфин подойти к этому вопросу "творчески".

"Вы там согласны из утилизационного сбора немножко отщипнуть. Но это, прямо скажем, даже меньше 5% от всего утилизационного сбора, [то], что вы готовы отдать", — сказал Путин.

При этом он отметил, что Минфин в данном вопросе "может быть немножко более щедрым". Президент РФ добавил, что "надо компромисс поискать", планку немного поднять.

"Странно даже звучит": Путина удивила "вечность" автобусов в России

"Странно даже звучит": Путина удивила "вечность" автобусов в России

Ранее Лайф писал, что Путин поручил правительству принять меры, которые позволят обновить общественный транспорт во всех регионах страны, в том числе в четырёх новых субъектах.

Обложка ©

Кremlin.ru

Наталья Исакова
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Экономика РФ
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров