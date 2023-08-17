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17 августа, 17:41

"Странно даже звучит": Путина удивила "вечность" автобусов в России

Путина удивило отсутствие сроков службы у автобусов в России

Президент России Владимир Путин на заседании президиума Госсовета заявил о необходимости "формулировать критерии обновления общественного транспорта". Глава государства также удивился, что автобусы в РФ на сегодняшний день являются видом транспорта, у которого нет официального срока службы.

"Когда определяется источник финансирования, нужно будет чётко сформулировать критерии обновления общественного транспорта. К примеру, автобусы — единственный на сегодня вид транспорта, который не имеет официально установленного срока службы. Странно даже это звучит, но тем не менее это так", — сказал глава государства.

Также он обратил внимание, что зарплаты водителей общественного транспорта в большинстве регионов страны ниже средних, из-за чего "люди неохотно идут туда работать". В связи с этим президент призвал кабмин проработать предложения по повышению привлекательности таких важнейших профессий.

Путин подметил, как изменилось отношение россиян к общественному транспорту

Путин подметил, как изменилось отношение россиян к общественному транспорту

Ранее Лайф писал, что Путин поручил правительству принять меры, которые позволят обновить общественный транспорт во всех регионах страны, в том числе в четырёх новых субъектах.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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