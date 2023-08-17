Путин подметил, как изменилось отношение россиян к общественному транспорту
Путин: В России бум на личные авто, но многие выбирают общественный транспорт
Россия сейчас переживает бум на личные авто, однако всё больше людей выбирают общественный транспорт как более быстрый и экономичный. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
"В последнее десятилетие популярность общественного транспорта, в основном в крупных городах, снижалась. Но эта тенденция сейчас постепенно меняется: всё больше людей предпочитает именно общественный транспорт", — отметил он, открывая заседание президиума Госсовета.
Как ранее сообщал Лайф, Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Председатель Госдумы Вячеслав Володин также призывал в госзакупках ориентироваться на отечественный автопром. Так, петербургские депутаты уже собрались пересесть на Lada по приказу Путина. Депутаты Заксобрания пересядут на седаны АвтоВАЗа уже в 2024 году. А сам Путин уже давно ездит на российских Aurus.