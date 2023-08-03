АвтоВАЗ и "Москвич" готовы обеспечить поставки авто для чиновников
Компания АвтоВАЗ и завод "Москвич" обладают необходимыми мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей для чиновников. Об этом рассказали в пресс-службах производителей.
"На сегодняшний день АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объёмах", — цитирует сообщение компании ТАСС.
В "Москвиче" тоже подчеркнули, что могут удовлетворить спрос на автомобили для нужд государственного сектора, если такие заказы поступят.
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Напомним, ранее сегодня на встрече с руководителями предприятий обрабатывающей промышленности Владимир Путин выступил за то, чтобы российские чиновники пересели на отечественные автомобили. Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин также призывал в госзакупках ориентироваться на отечественный автопром. Кстати, сам глава государства уже давно ездит на российских Aurus.
ТАСС / Сергей Карпухин