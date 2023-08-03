АвтоВАЗ и "Москвич" готовы обеспечить поставки авто для чиновников

Компания АвтоВАЗ и завод "Москвич" обладают необходимыми мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей для чиновников. Об этом рассказали в пресс-службах производителей.

"На сегодняшний день АвтоВАЗ обладает необходимым инженерным потенциалом и производственными мощностями, чтобы обеспечить поставки автомобилей в рамках госзаказа для аппарата чиновников в необходимых объёмах", — цитирует сообщение компании ТАСС.

В "Москвиче" тоже подчеркнули, что могут удовлетворить спрос на автомобили для нужд государственного сектора, если такие заказы поступят.