Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта в регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры, которые позволят обновить общественный транспорт во всех регионах страны, в том числе в четырёх новых. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета.

"Особого внимания, конечно, требуют вопросы финансирования отрасли. Дефицит здесь растёт, к сожалению, от года к году, поэтому правительству в соответствии с уже данными поручениями необходимо найти надёжный и постоянный источник финансирования работы по развитию и обновлению общественного транспорта в регионах", — сказал Путин.

Согласно поручению главы государства, кабмину также необходимо будет создать комфортные условия для поездок пассажиров на общественном транспорте в России.