Регион

Уведомления отключены

17 августа, 17:14

Путин поручил принять меры по обновлению общественного транспорта в регионах

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству принять меры, которые позволят обновить общественный транспорт во всех регионах страны, в том числе в четырёх новых. Об этом он заявил на заседании президиума Госсовета.

"Особого внимания, конечно, требуют вопросы финансирования отрасли. Дефицит здесь растёт, к сожалению, от года к году, поэтому правительству в соответствии с уже данными поручениями необходимо найти надёжный и постоянный источник финансирования работы по развитию и обновлению общественного транспорта в регионах", — сказал Путин.

Согласно поручению главы государства, кабмину также необходимо будет создать комфортные условия для поездок пассажиров на общественном транспорте в России.

Путин подметил, как изменилось отношение россиян к общественному транспорту

Путин подметил, как изменилось отношение россиян к общественному транспорту

Ранее президент Владимир Путин поручил предоставлять льготные кредиты на строительство в России парков развлечений, аквапарков и горнолыжных курортов, которые будут работать круглогодично.

Обложка ©

Kremlin.ru

Илья Суриков
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров