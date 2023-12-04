"Градус будет только понижаться": Москвичам рассказали о погоде на этой неделе

На этой неделе в Москве и Подмосковье начнут крепчать морозы, температура воздуха может упасть аж до минус 22 градусов. Об этом предупредил синоптик Александр Ильин.

"Уже завтра днём в Москве будет девять градусов мороза. Ночью — минус 13–15. В Московской области температура воздуха составит минус 18 градусов. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду. И с каждым днём градус будет только понижаться", — сказал Ильин в беседе с телеканалом "360".