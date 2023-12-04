"Градус будет только понижаться": Москвичам рассказали о погоде на этой неделе
Синоптик Ильин: На этой неделе в Москве и Подмосковье начнут крепчать морозы
На этой неделе в Москве и Подмосковье начнут крепчать морозы, температура воздуха может упасть аж до минус 22 градусов. Об этом предупредил синоптик Александр Ильин.
"Уже завтра днём в Москве будет девять градусов мороза. Ночью — минус 13–15. В Московской области температура воздуха составит минус 18 градусов. Ветер юго-западный, три-восемь метров в секунду. И с каждым днём градус будет только понижаться", — сказал Ильин в беседе с телеканалом "360".
По словам синоптика, 7, 8, 9 декабря станут самыми холодными днями. Ночью в пятницу в Москве температура воздуха опустится до 15–20 градусов мороза, а в области — до минус 17–22. Аналогичную погоду стоит ожидать и в субботу. В воскресенье, 10 декабря, начнётся небольшое потепление, а 11 декабря ожидается до минус 10 градусов.
Ранее Лайф писал, что прошедший в воскресенье, 3 декабря, снегопад в Москве стал самым сильным за 145 лет наблюдений. Кроме того, в столице был побит суточный рекорд по осадкам 43-летней давности. Непогода продолжает буйствовать и сегодня. Так, в московских аэропортах уже задержали или отменили более 70 рейсов из-за снегопада.
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