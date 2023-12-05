Россиянам рассказали, как защититься от обморожения в мороз
Отоларинголог Зайцев: Термобельё, кальсоны и маски спасут от обморожения
В сильные морозы обморожения можно избежать с помощью тряпичных масок, термобелья или кальсонов. Кроме того, отрицательные температуры ощущаются не такими суровыми, если носить одежду для горнолыжников и не забывать о шапке и перчатках. Об этом сообщил отоларинголог Владимир Зайцев.
"В зимнее время года за счёт медицинских масок заболеваемость резко снижается. Это происходит из-за того, что люди не хватают холодного воздуха и маска на лице прикрывает щёки. Это должна быть не одноразовая маска, а тряпичная. В сильные морозы в уличных условиях можно надевать маску, которая будет закрывать лицо", — объяснил он в беседе с NEWS.ru, отметив, что лицо можно закрывать и шарфом, но это чревато заболеванием из-за того, что при дыхании в ткань происходит обратное всасывание инфекции в дыхательные пути.
Медик рекомендовал сократить своё пребывание на улице в холодную погоду и стараться передвигаться на автомобилях или общественном транспорте. Кроме того, он посоветовал заранее просчитывать свой маршрут перед выходом на улицу в мороз.
Ранее Лайф писал, что учащихся 9–11-х классов общеобразовательных учреждений Якутска перевели на дистанционное обучение в связи с сильными морозами. Накануне, 4 декабря, на дистанционку также перевели учеников 1–8-х классов. В некоторых районах республики температура опускалась до -57 градусов. А в аэропортах Якутска из-за тумана и лютых холодов отменяют рейсы.
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