Россиянам рассказали, как защититься от обморожения в мороз

В сильные морозы обморожения можно избежать с помощью тряпичных масок, термобелья или кальсонов. Кроме того, отрицательные температуры ощущаются не такими суровыми, если носить одежду для горнолыжников и не забывать о шапке и перчатках. Об этом сообщил отоларинголог Владимир Зайцев.