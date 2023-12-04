Эмали не поздоровится: Врач объяснила, что будет с зубами, если в мороз дышать ртом

Взрослым и детям стоит на морозе "держать рот на замке", и всё из-за реальной угрозы зубам. О ней Лайфу рассказала врач Екатерина Демьяновская. По её словам, когда человек дышит ртом, холодный воздух не успевает согреться в ротовой полости и может нанести вред зубам, чувствительным к низким температурам.

"Есть даже свидетельства, что у исследователей Арктики и Антарктики, которые работали на открытом воздухе в условиях экстремально низких температур, эмаль зубов на морозе трескалась и даже зубы мгновенно крошились во рту. В условиях более мягкого климата такое маловероятно, но зубная эмаль от холодного воздуха всё же может пострадать", — добавила специалист.

Врач-эксперт Лаборатории "Гемотест" пояснила, что на эмали из-за холода появляются микроскопические трещины, которые заселяют бактерии зубного налёта. Это приводит к кариесу, воспалению дёсен и даже разрушению зубов, если их вовремя не лечить. А у людей с повышенной чувствительностью эмали крепкий морозец вызывает острую боль, причём даже при простом разговоре.

Во избежание неприятных последствий Демьяновская рекомендует в сильный мороз закрывать рот шарфом, а также не пить, не есть на улице, стараться поменьше говорить и побольше дышать через нос.

Если с носовым дыханием возникают проблемы, это важно обсудить с оториноларингологом — специалист поможет выяснить причину и подберёт эффективное лечение Екатерина Демьяновская врач-эксперт Лаборатории "Гемотест"