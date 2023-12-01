Россиянам перечислили форс-мажоры, при которых на работу можно опаздывать

Нормы трудового законодательства защищают работников, в том числе от форс-мажорных обстоятельств, заявил депутат Госдумы Ярослав Нилов, комментируя предложение ГД отменить дисциплинарные взыскания с опоздавших на работу сотрудников. По его словам, нужно стремиться защищать работника от штрафов, если проступок произошёл не по его вине.

"Посмотрите, в Сочи, да вообще юг, Краснодарский край. Посмотрите, что творится. Разве работники виноваты, если там произойдёт поломка транспорта или невозможно проехать. Вспомните, теракты были у нас в Москве — метро не работало, такси возило людей, общественный транспорт вставал. Были лет 20 назад электрические сбои, когда не было электричества, тоже были соответствующие проблемы", — напомнил депутат телеканалу "360".

А вот юрист, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева отметила, что в такой инициативе нет ничего нового. Однако призвала работодателей учитывать частоту опозданий сотрудника. Она заявила, что, если работник задержался единожды из-за внезапно начавшейся метели, в этом нет ничего страшного, но если он опаздывает на протяжении недели и не учитывает время на дорогу в снег, то штрафные санкции необходимы.

"Здесь ключевой момент — это наличие вины работника. Кроме того, учитывается ещё и совокупность других факторов. То есть предыдущее отношение работника к работе, насколько он хорошо или плохо работал. Это очень важный критерий. Необходимо ещё оценить обстоятельства, при которых совершён проступок", — объяснила юрист.

Она подчеркнула ещё один важный момент. Яковлева считает, что нужно обращать внимание на последствия опоздания для компаний. По её словам, если из-за несвоевременного выхода сотрудника на смену работодатель несёт потери, то нужно предъявлять взыскания.

Однако юрист заметила, что нормальный руководитель не будет наказывать сотрудника, если тот опоздал по уважительной причине и до этого нарушений за ним не было. Но если "опоздун" на постоянной основе проявляет себя не с лучшей стороны, подобный проступок может стать поводом для увольнения.

А работникам эксперт посоветовала предупреждать начальство о форс-мажоре. Но, по её словам, это надо делать хотя бы за час до момента, когда человек должен быть на работе.