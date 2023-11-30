В Госдуме просят запретить работодателям наказывать россиян за опоздания из-за непогоды
В Госдуме предложили отменить взыскания за опоздания на работу из-за непогоды
В Госдуме предложили отменить практику дисциплинарных взысканий в отношении граждан, которые опоздали на работу из-за погодных условий. Соответствующее письмо написал на имя главы Минтруда Антона Котякова депутат Иван Сухарев.
В обращении, копия которого есть в распоряжении у RT, уточняется, что в рамках норм Трудового кодекса РФ работодатель вправе применить в отношении опоздавшего сотрудника дисциплинарные взыскания, в частности, замечание или выговор. А два таких взыскания за год позволяют разорвать с работником трудовые отношения.
Парламентарий обратил внимание на то, что в действующем трудовом законодательстве нет критериев, которые позволили бы определить, насколько работник действительно виноват в опоздании, особенно если оно возникло из-за вызванного непогодой форс-мажора. Также в Трудовом кодексе нет чёткого определения того, какие именно погодные условия можно счесть уважительной причиной для опоздания.
Например, опоздавший работник может заявить, что опоздал из-за внезапного и сильного снегопада, из-за которого на дорогах образовались многокилометровые пробки, серьёзно задерживающие движение общественного транспорта. В свою очередь, работодатель может отказаться считать такую причину уважительной, заявив, что сотруднику стоило заранее узнать погодные условия, планируя поездку на работу. В некоторых случаях доходит до того, что такие конфликты решаются в суде, добавил депутат.
"В этой связи прошу вас рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в нормативно-правовые акты положения о невозможности привлечения работника к дисциплинарному взысканию в случае опоздания из-за сложных погодных условий, значительно изменивших график движения общественного транспорта", — пишет Сухарев в обращении, предложив также рассмотреть вопрос оценки объяснительной информации сотрудника с помощью открытых источников профильных ведомств, таких как МЧС, муниципальные транспортные организации и прочие.
Впрочем, часто должное отношение позволяет избежать опозданий на работу. К примеру, пару дней назад в Москве выпал мощнейший снегопад, но президент РФ Владимир Путин этим утром успел добраться до работы в Кремль ещё до начала ненастья. Правда, по словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, в этом смысле дорога для президента оказалась проще, чем для большинства москвичей.
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