Пожилой москвич умер, выталкивая автомобиль супруги из сугроба

78-летний москвич умер, выталкивая машину жены из сугроба. Как пишет SHOT, у него случился приступ от перенапряжения.

Трагедия произошла накануне в Тверском районе столицы. Супруга попросила пенсионера подтолкнуть их малолитражку на выезде из двора на улице Фадеева. Во время нагрузки у мужчины, страдающего эпилепсией, случился приступ. Жена тут же вызвала скорую и попыталась самостоятельно привести мужа в чувства, но ей этого не удалось сделать. Пожилой москвич скончался до приезда врачей.

Известно, что погибший недавно переболел ковидом. Последствия могли усугубить эпилептический припадок. Точную причину смерти установят эксперты.