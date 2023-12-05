Пожилой москвич умер, выталкивая автомобиль супруги из сугроба
78-летний москвич умер, выталкивая машину жены из сугроба. Как пишет SHOT, у него случился приступ от перенапряжения.
Трагедия произошла накануне в Тверском районе столицы. Супруга попросила пенсионера подтолкнуть их малолитражку на выезде из двора на улице Фадеева. Во время нагрузки у мужчины, страдающего эпилепсией, случился приступ. Жена тут же вызвала скорую и попыталась самостоятельно привести мужа в чувства, но ей этого не удалось сделать. Пожилой москвич скончался до приезда врачей.
Известно, что погибший недавно переболел ковидом. Последствия могли усугубить эпилептический припадок. Точную причину смерти установят эксперты.
Ранее неврологи рассказали о первых симптомах аневризмы, которая тоже может возникнуть из-за физических нагрузок. По мере ухудшения состояния у пациента появляются тошнота, рвота, выраженная головная боль, глазодвигательные расстройства. Опасное расширение сосуда появляется не только во время перенапряжения или в результате алкоголизма и наркомании. Причиной также может стать и перенесённый ковид.
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