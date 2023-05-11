Названы первые симптомы разрыва аневризмы сосудов головного мозга

Аневризма — это расширение сосуда, заполненное кровью. Они могут быть разного размера, и крупные требуют оперативного вмешательства. Какие симптомы говорят о появлении аневризмы в мозге, рассказала в эфире телеканала "Санкт-Петербург" врач-невролог Людмила Рошковская. Среди них — нарушения движения глаз, двоение и пелена.

Малые аневризмы (до трёх миллиметров) часто протекают бессимптомно. Также есть средние (от трёх до 15 миллиметров) и большие (до 20–22 миллиметров), которые увеличивают риск разрыва.

"По мере того как аневризма растёт или разрывается, у пациента появляются симптомы: тошнота, рвота, выраженная головная боль, глазодвигательные расстройства — всё зависит от анатомии, от того места, где разорвалась аневризма", — пояснила Рошковская.

Аневризма может разорваться при повышенном давлении или при наличии генетических заболеваний, например поликистозе почек. Опасное расширение сосуда появляется в результате алкоголизма и наркомании, но причиной может стать и перенесённый ковид. В этом случае повреждается сосудистая стенка и происходит изменение мелких капилляров.

По статистике, аневризма сосудов головного мозга есть у 5% всего населения планеты, однако у большинства она протекает бессимптомно. По словам невролога, аневризмой страдают 12–15 человек на 100 тысяч, у 3% из них есть риск разрыва с высокой вероятностью летального исхода — до 40%.