Регион

Уведомления отключены

16 декабря, 22:52

Лайф публикует видео спасения петербурженки, рухнувшей в ледяные воды Фонтанки

SHOT: В Санкт-Петербурге спасли женщину, упавшую в реку Фонтанку

В ночь на воскресенье спасателям Северной столицы пришлось спасать женщину, упавшую в реку Фонтанку. Как передаёт телеграм-канал SHOT, всё произошло в Центральном районе Санкт-Петербурга.

В Петербурге спасатели вытащили из реки Фонтанки женщину. Видео © t.me / SHOT

По данным канала, около полуночи 17 декабря прохожие увидели в ледяной воде Фонтанки женщину, после чего вызвали на место работников аварийно-спасательных служб. Сотрудники МЧС оперативно прибыли к Аничкову мосту и бросились спасать петербурженку.

Спасатели вытащили её из воды, а затем отнесли на носилках в карету скорой, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. По словам очевидцев, женщина была жива, но находилась без сознания.

В центре Москвы 20-летняя девушка упала с Крымского моста и выжила

В центре Москвы 20-летняя девушка упала с Крымского моста и выжила

Ранее Лайф писал, что в конце ноября в Башкирии женщина и двое детей погибли в результате ДТП. Их автомобиль рухнул с моста в реку.

Обложка ©

t.me / SHOT

Алексей Соловьёв
  • Новости
  • Происшествия
  • Санкт-Петербург

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров