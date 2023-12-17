Лайф публикует видео спасения петербурженки, рухнувшей в ледяные воды Фонтанки
SHOT: В Санкт-Петербурге спасли женщину, упавшую в реку Фонтанку
В ночь на воскресенье спасателям Северной столицы пришлось спасать женщину, упавшую в реку Фонтанку. Как передаёт телеграм-канал SHOT, всё произошло в Центральном районе Санкт-Петербурга.
В Петербурге спасатели вытащили из реки Фонтанки женщину. Видео © t.me / SHOT
По данным канала, около полуночи 17 декабря прохожие увидели в ледяной воде Фонтанки женщину, после чего вызвали на место работников аварийно-спасательных служб. Сотрудники МЧС оперативно прибыли к Аничкову мосту и бросились спасать петербурженку.
Спасатели вытащили её из воды, а затем отнесли на носилках в карету скорой, где ей была оказана необходимая медицинская помощь. По словам очевидцев, женщина была жива, но находилась без сознания.
Ранее Лайф писал, что в конце ноября в Башкирии женщина и двое детей погибли в результате ДТП. Их автомобиль рухнул с моста в реку.
t.me / SHOT