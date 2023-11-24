Мать с двумя детьми трагически погибли в ДТП в Башкирии, их Skoda съехала в реку с моста

Женщина и двое детей погибли в результате ДТП в Башкирии. Их автомобиль рухнул с моста в реку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Видео с моста, откуда упала машина, в которой утонула женщина с двумя детьми. Видео © t.me / Прокуратура Республики Башкортостан

"По предварительным данным, сегодня женщина, управляя автомобилем марки Skoda Fabia, двигалась по пешеходному мосту через р. Белую возле д. Азнагулово в Белорецком районе и совершила съезд в воду. В салоне машины также находились дети 5 и 7 лет. В результате происшествия несовершеннолетние и их мать скончались", — сказано в публикации ведомства. Также отмечено, что к месту трагедии выехал межрайонный белорецкий прокурор Филюс Гаиткулов.