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24 ноября, 17:48

Мать с двумя детьми трагически погибли в ДТП в Башкирии, их Skoda съехала в реку с моста

Машина упала с моста в реку в Башкирии, погибли женщина и двое детей

<p>Автомобиль, в котором при падении в реку погибла мать с двумя детьми. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/bashproc/2591" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Прокуратура Республики Башкортостан</a></p>

Автомобиль, в котором при падении в реку погибла мать с двумя детьми. Обложка © t.me / Прокуратура Республики Башкортостан

Женщина и двое детей погибли в результате ДТП в Башкирии. Их автомобиль рухнул с моста в реку. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры региона.

Видео с моста, откуда упала машина, в которой утонула женщина с двумя детьми. Видео © t.me / Прокуратура Республики Башкортостан

"По предварительным данным, сегодня женщина, управляя автомобилем марки Skoda Fabia, двигалась по пешеходному мосту через р. Белую возле д. Азнагулово в Белорецком районе и совершила съезд в воду. В салоне машины также находились дети 5 и 7 лет. В результате происшествия несовершеннолетние и их мать скончались", сказано в публикации ведомства. Также отмечено, что к месту трагедии выехал межрайонный белорецкий прокурор Филюс Гаиткулов.

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Ранее стало известно о том, в Карелии четыре человека погибли в ДТП с грузовиком. В сорока километрах от города Сегежа столкнулись грузовой автомобиль с прицепом и два микроавтобуса.

Юрий Лысенко
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