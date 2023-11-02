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2 ноября, 10:21

В центре Москвы 20-летняя девушка упала с Крымского моста и выжила

Спасатели вытащили из Москвы-реки упавшую с Крымского моста девушку

<p>Девушка, которую спасли из Москвы-реки. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/wall-131437928_6013" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Департамент ГОЧСиПБ в Москве</a></p>

Девушка, которую спасли из Москвы-реки. Обложка © VK / Департамент ГОЧСиПБ в Москве

Из Москвы-реки в ночь на 2 ноября вытащили упавшую с Крымского моста 20-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба столичных спасателей.

Спасатели заметили пострадавшую в 50 метрах от берега, девушка звала на помощь. Через считаные минуты её подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию. Там девушку обогрели и напоили чаем, а впоследствии передали бригаде медиков.

"После осмотра прибывшей бригадой скорой помощи девушку доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.

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Наталья Исакова
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