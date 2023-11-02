В центре Москвы 20-летняя девушка упала с Крымского моста и выжила
Спасатели вытащили из Москвы-реки упавшую с Крымского моста девушку
Девушка, которую спасли из Москвы-реки. Обложка © VK / Департамент ГОЧСиПБ в Москве
Из Москвы-реки в ночь на 2 ноября вытащили упавшую с Крымского моста 20-летнюю девушку. Об этом сообщает пресс-служба столичных спасателей.
Спасатели заметили пострадавшую в 50 метрах от берега, девушка звала на помощь. Через считаные минуты её подняли на борт катера и доставили на поисково-спасательную станцию. Там девушку обогрели и напоили чаем, а впоследствии передали бригаде медиков.
"После осмотра прибывшей бригадой скорой помощи девушку доставили в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.
Обстоятельства случившегося сейчас выясняют правоохранители.
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