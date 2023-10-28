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28 октября, 20:43

На Кубани водитель скорой вытащил упавших в люк детей, не дожидаясь спасателей

На Кубани водитель скорой помощи спас двух детей, упавших в канализационный люк

<p>Водитель скорой помощи Роман Миронов, который достал детей из канализационного люка в Краснодаре. Обложка ©<a href="https://bsmp-krd.ru/news/voditel-mashiny-skoroy-meditsinskoy-pomoshchi-kraevoy-bsmp-spas-zhizni-detyam/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодарского края</a></p>

Водитель скорой помощи Роман Миронов, который достал детей из канализационного люка в Краснодаре. Обложка © Клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодарского края

В Краснодарском крае водитель скорой помощи вытащил двух детей из канализационного люка, не дожидаясь спасателей. О герое рассказали в пресс-службе краевой клинической больницы.

В субботу утром на улице Клары Лучко в Краснодаре двое подростков провалились в канализацию. Прибывший на место инцидента водитель скорой решил не дожидаться спасателей и кинулся на помощь детям.

"14-летний и 11-летний подростки на месте получили первую помощь и были срочно госпитализированы с диагнозом "острое ингаляционное отравление канализационными газами", — говорится в сообщении.

Водитель Роман Миронов признаётся, что иначе поступить не мог. Именно благодаря его смелости жизни подростков сейчас ничего не угрожает.

В Уссурийске ребёнок упал в люк сетевого колодца с горячей водой и получил ожоги

В Уссурийске ребёнок упал в люк сетевого колодца с горячей водой и получил ожоги

Похожее происшествие с более печальными последствиями произошло ранее в Свердловской области. В Екатеринбурге 14-летний школьник получил сильнейшие ожоги, рухнув в открытый коллектор с кипятком. Как сообщили в региональной прокуратуре, подростка смог достать проезжавший мимо водитель. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.

Алексей Соловьёв
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