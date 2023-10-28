На Кубани водитель скорой вытащил упавших в люк детей, не дожидаясь спасателей
На Кубани водитель скорой помощи спас двух детей, упавших в канализационный люк
Водитель скорой помощи Роман Миронов, который достал детей из канализационного люка в Краснодаре. Обложка © Клиническая больница скорой медицинской помощи Краснодарского края
В Краснодарском крае водитель скорой помощи вытащил двух детей из канализационного люка, не дожидаясь спасателей. О герое рассказали в пресс-службе краевой клинической больницы.
В субботу утром на улице Клары Лучко в Краснодаре двое подростков провалились в канализацию. Прибывший на место инцидента водитель скорой решил не дожидаться спасателей и кинулся на помощь детям.
"14-летний и 11-летний подростки на месте получили первую помощь и были срочно госпитализированы с диагнозом "острое ингаляционное отравление канализационными газами", — говорится в сообщении.
Водитель Роман Миронов признаётся, что иначе поступить не мог. Именно благодаря его смелости жизни подростков сейчас ничего не угрожает.
Похожее происшествие с более печальными последствиями произошло ранее в Свердловской области. В Екатеринбурге 14-летний школьник получил сильнейшие ожоги, рухнув в открытый коллектор с кипятком. Как сообщили в региональной прокуратуре, подростка смог достать проезжавший мимо водитель. Сейчас пострадавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких.