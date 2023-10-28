На Кубани водитель скорой вытащил упавших в люк детей, не дожидаясь спасателей

В Краснодарском крае водитель скорой помощи вытащил двух детей из канализационного люка, не дожидаясь спасателей. О герое рассказали в пресс-службе краевой клинической больницы.

В субботу утром на улице Клары Лучко в Краснодаре двое подростков провалились в канализацию. Прибывший на место инцидента водитель скорой решил не дожидаться спасателей и кинулся на помощь детям.

"14-летний и 11-летний подростки на месте получили первую помощь и были срочно госпитализированы с диагнозом "острое ингаляционное отравление канализационными газами", — говорится в сообщении.