Получил сильнейшие ожоги: Подростка ввели в кому после падения в люк с кипятком на Урале

В Екатеринбурге 14-летний школьник получил сильнейшие ожоги, рухнув в открытый коллектор с кипятком. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, подростка смог достать проезжавший мимо водитель.





"При передвижении по улице 40 лет Октября в городе Екатеринбурге подросток 2009 г.р. упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела. На помощь к подростку бросился увидевший произошедшее водитель", — уточнили в прокуратуре.

К счастью, в этот момент мимо проезжала и бригада скорой помощи, которая заметила мальчика. Медики оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу. По данным местного портала E1.ru, ребёнка ввели в искусственную кому. Он находится в реанимации.

Также известно, что крышка люка была украдена, вместо неё там были оконные рамы. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.