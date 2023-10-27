Получил сильнейшие ожоги: Подростка ввели в кому после падения в люк с кипятком на Урале
В Екатеринбурге 14-летний подросток получил сильные ожоги, упав в люк с кипятком
Люк с кипятком в Екатеринбурге, в который упал 14-летний подросток. Обложка © t.me / "Прокуратура Свердловской области"
В Екатеринбурге 14-летний школьник получил сильнейшие ожоги, рухнув в открытый коллектор с кипятком. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, подростка смог достать проезжавший мимо водитель.
"При передвижении по улице 40 лет Октября в городе Екатеринбурге подросток 2009 г.р. упал в открытый люк коллектора с горячей водой и получил ожоги тела. На помощь к подростку бросился увидевший произошедшее водитель", — уточнили в прокуратуре.
К счастью, в этот момент мимо проезжала и бригада скорой помощи, которая заметила мальчика. Медики оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу. По данным местного портала E1.ru, ребёнка ввели в искусственную кому. Он находится в реанимации.
Также известно, что крышка люка была украдена, вместо неё там были оконные рамы. Прокуратура выясняет обстоятельства произошедшего.
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