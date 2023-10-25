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25 октября, 14:47

В Дагестане спасают подростка с ожогами 100% поверхности тела

Минздрав Дагестана: Мальчик получил ожоги 100% тела при взрыве газа в жилом доме

15-летний мальчик получил ожоги практически 100% поверхности тела при взрыве газа в частном доме в Кизилюртовском районе Дагестана. Об этом сообщила в среду, 25 октября, пресс-служба Министерства здравоохранения республики.

"Состояние пациента расценивается как тяжёлое, сейчас ему оказывают медицинскую помощь в Городской больнице Кизилюрта", информируют в ведомстве.

Мальчика хотят транспортировать для реабилитации в Махачкалу. Насколько это возможно, решит бригада Дагестанского центра медицины катастроф.

В Подмосковье от страшных ожогов умерла жертва Отелло-поджигателя

В Подмосковье от страшных ожогов умерла жертва Отелло-поджигателя

Ранее Лайф писал, что в Ингушетии семилетний мальчик серьёзно пострадал от взрыва телефона, брошенного в костёр. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, вдавленный перелом лобной кости и носа, а также ожог обоих глаз. А под Петербургом "огненный" день рождения закончился для подростков реанимацией. Ребята нашли канистру с бензином, подожгли ёмкость и стали кидать в неё кирпичи. Произошёл взрыв, дети получили серьёзные ожоги.

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Марина Калегина
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