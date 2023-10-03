В Подмосковье от страшных ожогов умерла жертва Отелло-поджигателя

В больнице от страшных ожогов умерла девушка, которую полторы недели назад в Серпухове пытался сжечь бывший возлюбленный. Как уточняет SHOT , самого поджигателя до сих пор ищут.

Напомним, нападение произошло в Серпухове 23 сентября. 49-летний азербайджанец подождал свою любовь около её дома, потом он подошёл к девушке, высказал всё, что о ней думает, после чего достал бутылку с бензином, выплеснул на бывшую, поджёг и бросился бежать. Объятая пламенем девушка ещё долго бегала по двору жилого дома и звала на помощь. Её госпитализировали с сильнейшими ожогами третьей степени, врачи всё это время пытались спасти её жизнь.