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3 октября, 08:00

В Подмосковье от страшных ожогов умерла жертва Отелло-поджигателя

Умерла девушка, которую пытался сжечь бывший возлюбленный в Серпухове

В больнице от страшных ожогов умерла девушка, которую полторы недели назад в Серпухове пытался сжечь бывший возлюбленный. Как уточняет SHOT, самого поджигателя до сих пор ищут.

Камеры сняли погоню объятой пламенем девушки за поджигателем-бывшим в Серпухове

Камеры сняли погоню объятой пламенем девушки за поджигателем-бывшим в Серпухове

Напомним, нападение произошло в Серпухове 23 сентября. 49-летний азербайджанец подождал свою любовь около её дома, потом он подошёл к девушке, высказал всё, что о ней думает, после чего достал бутылку с бензином, выплеснул на бывшую, поджёг и бросился бежать. Объятая пламенем девушка ещё долго бегала по двору жилого дома и звала на помощь. Её госпитализировали с сильнейшими ожогами третьей степени, врачи всё это время пытались спасти её жизнь.

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t.me / SHOT

Александра Вишнякова
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