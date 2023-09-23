Житель Подмосковья облил горючей жидкостью и поджёг бывшую возлюбленную
Полиция Подмосковья разыскивает мужчину, который поджёг бывшую сожительницу
В Подмосковье мужчина в ходе ссоры облил горячей жидкостью бывшую сожительницу и поджёг её. Женщина госпитализирована, а поджигателя разыскивает полиция. Об этом Лайфу рассказали в ГУ МВД РФ по Московской области.
"23 сентября в дежурную часть МВД Серпуховское поступило сообщение о конфликте, произошедшем возле одного из домов на улице Космонавтов. В ходе ссоры мужчина 1974 г.р. облил неустановленной горючей жидкостью бывшую сожительницу 1985 г.р. и поджёг её", — рассказали в ведомстве.
Пострадавшая женщина была госпитализирована с ожогами. Мужчину разыскивает полиция.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге вечером 22 сентября мужчина зарезал свою жену на глазах у двоих детей. Приехавшие на место сотрудники скорой помощи не смогли спасти пострадавшую, она скончалась от множественных ран. Соседи рассказали, что мужчина был в неадекватном состоянии.
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