Житель Подмосковья облил горючей жидкостью и поджёг бывшую возлюбленную

В Подмосковье мужчина в ходе ссоры облил горячей жидкостью бывшую сожительницу и поджёг её. Женщина госпитализирована, а поджигателя разыскивает полиция. Об этом Лайфу рассказали в ГУ МВД РФ по Московской области.

"23 сентября в дежурную часть МВД Серпуховское поступило сообщение о конфликте, произошедшем возле одного из домов на улице Космонавтов. В ходе ссоры мужчина 1974 г.р. облил неустановленной горючей жидкостью бывшую сожительницу 1985 г.р. и поджёг её", — рассказали в ведомстве.

Пострадавшая женщина была госпитализирована с ожогами. Мужчину разыскивает полиция.