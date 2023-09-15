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15 сентября, 15:26

Жительница Барнаула убила двух сыновей, а затем покончила с собой

Жительница Барнаула убила двух сыновей, после чего свела счёты с жизнью. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления СК России.

Кадры с места трагедии в Барнауле, где мать убила двух детей и покончила с собой. Видео © Telegram / СУ СКР по Алтайскому краю

Как рассказали в ведомстве, трагедия развернулась в доме в Индустриальном районе города. Днём 15 сентября в квартире обнаружили тела трёхлетнего мальчика и его восьмимесячного брата. Вместе с тем оперативники нашли записку от их матери, которая после расправы, как выяснилось, покончила с собой — её тело было найдено возле соседней многоэтажки.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве малолетних. Правоохранители продолжают выяснять причины трагедии.

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Кадр из видео Telegram / СУ СКР по Алтайскому краю

Наталья Исакова
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