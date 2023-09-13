Малыш из Гатчины чудом спасся от обезумевшей матери, которая заколола отца у него на глазах

Обезумевшая жительница Гатчины напала с ножом на супруга и маленького сына. Мужчина, раненный в шею, скончался на месте, а мальчику чудом удалось спастись, выбежав из квартиры, сообщает kp.ru.

Что именно так вывело женщину из себя, пока неизвестно. После допроса её должны обследовать психиатры. В ближайшее время виновнице случившегося предъявят обвинение в убийстве и покушении на убийство. Сообщается, что в семье воспитывается ещё один ребёнок (годовалый), но на его жизнь 43-летняя мать не покушалась.