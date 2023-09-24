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24 сентября, 11:58

Камеры сняли погоню объятой пламенем девушки за поджигателем-бывшим в Серпухове

Камера сняла, как подожжённая бывшим девушка в Серпухове гналась за ним по двору

Последствия любовной ссоры с ужасной развязкой в Серпухове попали на видео: на нём можно увидеть, как объятая пламенем девушка бегает по двору жилого дома и зовёт на помощь. Страшные кадры опубликовал SHOT.

Облитая бензином девушка в Серпухове. Видео © t.me / SHOT

По информации телеграм-канала, 49-летний азербайджанец Айят Алиев поджидал свою любовь около её дома по улице Космонавтов, где они раньше вместе проживали. Дождавшись, мужчина подошёл к девушке, высказал всё, что о ней думает, после чего достал бутылку с бензином, выплеснул на бывшую, поджёг и бросился бежать.

Жертва госпитализирована с сильнейшими ожогами третьей степени. Врачи в реанимации стараются спасти ей жизнь. Розыск поджигателя продолжается. В отношении него возбуждено уголовное дело из-за покушения на убийство с особой жестокостью.

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Напомним, нападение произошло в Серпухове 23 сентября. Причиной стала ревность. Сразу после атаки преступник пустился в бега.

Обложка ©

t.me / SHOT

Юрий Лысенко
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