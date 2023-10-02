Под Петербургом "огненный" день рождения закончился для подростков реанимацией
В Ленобласти школьник попал в реанимацию после взрыва канистры с бензином
В Ленинградской области третьеклассник попал в реанимацию с ожогами после празднования дня рождения друга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Всё произошло вчера в посёлке Осьмино. Как пишет "Фонтанка", мальчик пошёл отмечать день рождения друга, однако в четвёртом часу дня по местному времени (совпадает с мск) ребята вышли на прогулку и нашли канистру с бензином, с которой решили поиграть. Школьники подожгли ёмкость и стали кидать в канистру кирпичи, совсем не ожидая, что она может взорваться.
"Пострадавший, находясь ближе всего к эпицентру, получил ожоговые травмы", — говорится в сообщении полиции.
Сейчас пострадавший в реанимации, а полиция проводит проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.
Ранее Лайф рассказывал, что в Новосибирске школьник чуть не сгорел заживо из-за зарядки смартфона. Мальчик оставил смартфон заряжаться и уснул, однако посреди ночи устройство вспыхнуло, а огонь моментально перекинулся на кровать со спящим ребёнком. Он не смог сразу среагировать и получил ожоги туловища и рук первой и второй степени.
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