Под Петербургом "огненный" день рождения закончился для подростков реанимацией

В Ленинградской области третьеклассник попал в реанимацию с ожогами после празднования дня рождения друга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Всё произошло вчера в посёлке Осьмино. Как пишет "Фонтанка", мальчик пошёл отмечать день рождения друга, однако в четвёртом часу дня по местному времени (совпадает с мск) ребята вышли на прогулку и нашли канистру с бензином, с которой решили поиграть. Школьники подожгли ёмкость и стали кидать в канистру кирпичи, совсем не ожидая, что она может взорваться.

"Пострадавший, находясь ближе всего к эпицентру, получил ожоговые травмы", — говорится в сообщении полиции.

Сейчас пострадавший в реанимации, а полиция проводит проверку. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.