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27 октября, 06:36

Упавшего в люк с кипятком в Екатеринбурге подростка подключили к ИВЛ

<p>Люк с кипятком в Екатеринбурге, в который упал подросток. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/sledcom_sverdlovsk/2301" target="_blank" rel="noopener noreferrer">sledcom_sverdlovs</a></p>

Люк с кипятком в Екатеринбурге, в который упал подросток. Обложка © t.me / sledcom_sverdlovs

Подросток, который упал в коллектор с кипятком в Екатеринбурге, находится в реанимации в тяжёлом состоянии на искусственной вентиляции лёгких. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

У пострадавшего мальчика 2009 года рождения зафиксированы ожоги порядка 50% тела. В настоящее время решается вопрос о проведении мальчику операции.

По данным регионального СУ СК РФ, вечером 26 октября подросток вместе с приятелем гуляли по городу и зашли в один из дворов по улице 40-летия Октября. Парни увидели два канализационных колодца, которые не имели крышек, но были накрыты остеклёнными рамами. Мальчик встал на одну из этих рам, после чего стекло треснуло, ребёнок провалился в колодец с горячей водой. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

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Ранее Лайф уже писал, что в Екатеринбурге школьник получил сильнейшие ожоги, рухнув в открытый коллектор с кипятком. Как сообщили в прокуратуре Свердловской области, подростка смог достать проезжавший мимо водитель. К счастью, в этот момент мимо проезжала и бригада скорой помощи, которая заметила мальчика. Медики оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в больницу. Ребёнка ввели в искусственную кому. Он находится в реанимации.

Иван Косицын
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