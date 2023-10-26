Сердечный приступ застал пенсионера в столичном бассейне, мужчина погиб
В Москве пенсионер утонул на тренировке в бассейне из-за сердечного приступа
В Москве пенсионер словил приступ и утонул в бассейне прямо во время тренировки по плаванию. Об этом сообщает SHOT.
Всё произошло накануне в спортивном центре "Труд" на Варшавском шоссе. Туда 65-летний Владимир обычно ходил заниматься, однако в этот раз что-то пошло не так. Мужчина плыл по дорожке, когда внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. После этого он резко пошёл ко дну, а из воды его уже достали без признаков жизни. Смерть констатировали прибывшие медики.
По предварительным данным, у пенсионера произошёл сердечный приступ, однако точная причина будет известна по результатам экспертизы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.
Ранее Лайф рассказывал, как пятилетняя девочка утонула в подмосковном бассейне. Всё произошло после того, как отец снял с неё спасательный жилет — без средства для поддержки малышка сразу пошла ко дну. Спустя 20 минут после звонка в скорую на место прибыли врачи с портативными дефибрилляторами и пытались реанимировать её на протяжении целого часа, однако так и не смогли.
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