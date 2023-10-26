Сердечный приступ застал пенсионера в столичном бассейне, мужчина погиб

В Москве пенсионер словил приступ и утонул в бассейне прямо во время тренировки по плаванию. Об этом сообщает SHOT.

Всё произошло накануне в спортивном центре "Труд" на Варшавском шоссе. Туда 65-летний Владимир обычно ходил заниматься, однако в этот раз что-то пошло не так. Мужчина плыл по дорожке, когда внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. После этого он резко пошёл ко дну, а из воды его уже достали без признаков жизни. Смерть констатировали прибывшие медики.

По предварительным данным, у пенсионера произошёл сердечный приступ, однако точная причина будет известна по результатам экспертизы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.