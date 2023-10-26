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26 октября, 09:11

Сердечный приступ застал пенсионера в столичном бассейне, мужчина погиб

В Москве пенсионер утонул на тренировке в бассейне из-за сердечного приступа

В Москве пенсионер словил приступ и утонул в бассейне прямо во время тренировки по плаванию. Об этом сообщает SHOT.

Всё произошло накануне в спортивном центре "Труд" на Варшавском шоссе. Туда 65-летний Владимир обычно ходил заниматься, однако в этот раз что-то пошло не так. Мужчина плыл по дорожке, когда внезапно почувствовал недомогание и потерял сознание. После этого он резко пошёл ко дну, а из воды его уже достали без признаков жизни. Смерть констатировали прибывшие медики.

По предварительным данным, у пенсионера произошёл сердечный приступ, однако точная причина будет известна по результатам экспертизы. Полиция уже начала проверку по факту случившегося.

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Ранее Лайф рассказывал, как пятилетняя девочка утонула в подмосковном бассейне. Всё произошло после того, как отец снял с неё спасательный жилет — без средства для поддержки малышка сразу пошла ко дну. Спустя 20 минут после звонка в скорую на место прибыли врачи с портативными дефибрилляторами и пытались реанимировать её на протяжении целого часа, однако так и не смогли.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
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    Комментарий

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    Аннавчера в 20:02

    "Пенсионер словил приступ" - это на каком языке?

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