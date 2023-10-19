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19 октября, 07:32

Пятилетняя девочка утонула в подмосковном бассейне, когда отец снял с неё спасательный жилет

В Подмосковье пятилетняя девочка утонула в бассейне фитнес-клуба

В подмосковном Видном разбираются в смерти пятилетней девочки, утонувшей в бассейне. Как сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета по Московской области, трагедия произошла в фитнес-клубе.

Поначалу всё шло хорошо, однако в какой-то момент отец решил снять с чада спасательный жилет. После этого девочка утонула. Её попытались реанимировать, но безуспешно. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель ребенка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ). Ведётся следствие.

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А в Москве опытный дайвер утонул в бассейне, когда его руку засосало в фильтровую трубу. Тело мужчины нашли только через час.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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