Засосало руку в трубу: В Москве опытный драйвер утонул при чистке бассейна

В Москве утонул 56-летний мужчина после того, как его руку засосало в фильтровую трубу бассейна в "СК Олимпийская деревня — 80". Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.

В спорткомплексе на Мичуринском проспекте инструктор по плаванию нашёл тело мужчины. Это произошло 27 сентября перед закрытием. Прибывшая на место полиция установила, что погибшим является опытный драйвер по имени Дмитрий. Он работал в компании, занимающейся чисткой бассейнов.

Мужчина погрузился на глубину шести метров, но в какой-то момент его руку засосало. Самостоятельно выбраться он не смог, а в баллоне закончился кислород. Судмедэксперты выявили, что смерть наступила примерно за час до обнаружения тела мужчины. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося. В этом бассейне погибший дайвер проработал больше 20 лет.