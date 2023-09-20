Двухлетняя девочка утонула при купании в ванне в Екатеринбурге

По данным издания, всё произошло накануне в доме, расположенном на проспекте Космонавтов. 22-летняя мать решила искупать дочь в ванне, однако в какой-то момент двухлетняя девочка захлебнулась. Девушка поспешила вызвать скорую, однако прибывшие на место медики констатировали смерть малышки.

Ранее Лайф рассказывал о похожем случае, который произошёл в Краснодаре. Там двухлетняя девочка тоже утонула в ванне, а её мать вызвала скорую. Позже выяснилось, что женщина сама держала малышку под водой, пока та не перестала дышать. А на прошлой неделе москвичка чуть не утопила дочь "по велению голосов". Придя в себя, она решила покаяться и заявила в полицию сама на себя.