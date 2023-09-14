Москвичка чуть не утопила дочь по велению голосов, а потом сама на себя заявила в полицию

Жительница Москвы заявила в полицию сама на себя: она призналась, что голоса в голове приказали ей убить дочь и она уже начала выполнять этот приказ, но вовремя одумалась. О загадочной истории рассказывает SHOT.

По данным телеграм-канала, несколько дней назад 32-летняя Юлия почувствовала, что её "кто-то преследует". Затем появились "голоса в голове". Москвичка не могла спать по ночам и днём 13 сентября решила исполнить то, что ей шептали голоса. Она набрала полную ванну воды, позвала дочь-первоклассницу и начала её топить. Но женщина вовремя одумалась, достала дочь из ванны и позвонила в полицию с заявлением на саму себя.

Сейчас москвичку ждёт общение не только с ними, но и с врачами. С девочкой всё в порядке.