Москвичка чуть не утопила дочь по велению голосов, а потом сама на себя заявила в полицию
SHOT: Жительница Москвы заявила полиции, что пыталась утопить дочь
Жительница Москвы заявила в полицию сама на себя: она призналась, что голоса в голове приказали ей убить дочь и она уже начала выполнять этот приказ, но вовремя одумалась. О загадочной истории рассказывает SHOT.
По данным телеграм-канала, несколько дней назад 32-летняя Юлия почувствовала, что её "кто-то преследует". Затем появились "голоса в голове". Москвичка не могла спать по ночам и днём 13 сентября решила исполнить то, что ей шептали голоса. Она набрала полную ванну воды, позвала дочь-первоклассницу и начала её топить. Но женщина вовремя одумалась, достала дочь из ванны и позвонила в полицию с заявлением на саму себя.
Сейчас москвичку ждёт общение не только с ними, но и с врачами. С девочкой всё в порядке.
А ранее Лайф рассказывал, как голоса в голове "приказали" жительнице Крыма зарезать четырёхлетнего сына. Женщина состояла на учёте у психиатра с диагнозом "эмоционально неустойчивое расстройство личности". Ранее от неё ушёл супруг.
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