В Камышине 16-летняя мать хотела искупать восьмимесячного сына, но случайно утопила

В Волгоградской области 16-летняя девушка утопила своего восьмимесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, всё произошло 27 августа в городе Камышине, в доме на улице Фабричной. Молодая мама готовилась искупать малыша. Она набрала воду в ванной и, оставив слив открытым, опустила ребёнка, после чего вышла из комнаты.

В итоге юная родительница уснула в спальне, а мальчик утонул. Его тело спустя время обнаружил её сожитель. По данному факту начата проверка. Возбуждено уголовное дело.

"Она (16-летняя девушка. — Прим. Лайфа) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении СК.