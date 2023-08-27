В Камышине 16-летняя мать хотела искупать восьмимесячного сына, но случайно утопила
СК: В Камышине Волгоградской области 16-летняя мать утопила младенца в ванной
Сотрудники СК работают на месте гибели восьмимесячного мальчика в Камышине. Обложка © VK / СУ СК России по Волгоградской области
В Волгоградской области 16-летняя девушка утопила своего восьмимесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.
По данным ведомства, всё произошло 27 августа в городе Камышине, в доме на улице Фабричной. Молодая мама готовилась искупать малыша. Она набрала воду в ванной и, оставив слив открытым, опустила ребёнка, после чего вышла из комнаты.
В итоге юная родительница уснула в спальне, а мальчик утонул. Его тело спустя время обнаружил её сожитель. По данному факту начата проверка. Возбуждено уголовное дело.
"Она (16-летняя девушка. — Прим. Лайфа) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении СК.
Ранее Лайф рассказывал жуткую историю, как жительница Республики Коми смыла в унитаз своего новорождённого ребёнка. Бездыханное тело малыша обнаружил сантехник в трубе. Коммунальщики вызвали экстренные службы, которые констатировали его смерть.