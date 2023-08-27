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27 августа, 14:26
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В Камышине 16-летняя мать хотела искупать восьмимесячного сына, но случайно утопила

СК: В Камышине Волгоградской области 16-летняя мать утопила младенца в ванной

<p>Сотрудники СК работают на месте гибели восьмимесячного мальчика в Камышине. Обложка © VK / <a href="https://vk.com/suskvlg?w=wall-126991875_2829" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК России по Волгоградской области</a></p>

Сотрудники СК работают на месте гибели восьмимесячного мальчика в Камышине. Обложка © VK / СУ СК России по Волгоградской области

В Волгоградской области 16-летняя девушка утопила своего восьмимесячного сына. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

По данным ведомства, всё произошло 27 августа в городе Камышине, в доме на улице Фабричной. Молодая мама готовилась искупать малыша. Она набрала воду в ванной и, оставив слив открытым, опустила ребёнка, после чего вышла из комнаты.

В итоге юная родительница уснула в спальне, а мальчик утонул. Его тело спустя время обнаружил её сожитель. По данному факту начата проверка. Возбуждено уголовное дело.

"Она (16-летняя девушка. — Прим. Лайфа) подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)", — говорится в сообщении СК.

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Николь Вербер
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