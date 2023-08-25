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25 августа, 17:01

В Коми ищут мать-убийцу, смывшую новорождённого ребёнка в унитаз

В Сыктывкаре сантехник нашёл в канализации тело младенца

В Сыктывкаре сантехник нашёл в канализации тело младенца, рассказали kp.ru в пресс-службе МВД по Республике Коми. Бездыханного новорождённого обнаружили в трубе дома по улице Мира. Коммунальщики вызвали экстренные службы, которые констатировали его смерть.

На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев и выясняют, кто является мамой ребёнка. В свою очередь Следственное управление СК по региону отчиталось о начале проверки по данному факту.

"В рамках проверочных мероприятий следователи выяснят причины и обстоятельства произошедшего и дадут им правовую оценку. По результатам проверки в установленные сроки будет принято процессуальное решение", говорится в опубликованном сообщении.

Жительница Подмосковья попыталась зарезать мать во время ссоры и покончить с собой

Жительница Подмосковья попыталась зарезать мать во время ссоры и покончить с собой

Лайф рассказывал, как в Приморье мать пыталась зарезать своего двухлетнего сына "розочкой". Она нанесла ему несколько ударов, сняла это на видео и отправила страшные кадры знакомой. Садистку уже задержали.

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Матвей Константинов
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