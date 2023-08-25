В Коми ищут мать-убийцу, смывшую новорождённого ребёнка в унитаз

В Сыктывкаре сантехник нашёл в канализации тело младенца, рассказали kp.ru в пресс-службе МВД по Республике Коми. Бездыханного новорождённого обнаружили в трубе дома по улице Мира. Коммунальщики вызвали экстренные службы, которые констатировали его смерть.

На данный момент правоохранители опрашивают очевидцев и выясняют, кто является мамой ребёнка. В свою очередь Следственное управление СК по региону отчиталось о начале проверки по данному факту.