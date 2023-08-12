Жительница Подмосковья попыталась зарезать мать во время ссоры и покончить с собой

По данным телеграм-канала, во время конфликта на кухне дочь взяла нож и несколько раз ударила им 74-летнюю мать. Когда пожилая женщина начала терять сознание, злоумышленница попыталась наложить на себя руки. Через некоторое время пенсионерка пришла в себя и вызвала скорую помощь. В итоге обеих женщин увезли в реанимацию.