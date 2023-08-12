Жительница Подмосковья попыталась зарезать мать во время ссоры и покончить с собой
SHOT: Жительница Черноголовки попыталась убить пожилую мать и покончить с собой
Женщина, которая пыталась зарезать мать и покончить с собой. Обложка © Telegram / SHOT
В Черноголовке 43-летняя местная жительница попыталась зарезать мать и покончить с собой, сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, во время конфликта на кухне дочь взяла нож и несколько раз ударила им 74-летнюю мать. Когда пожилая женщина начала терять сознание, злоумышленница попыталась наложить на себя руки. Через некоторое время пенсионерка пришла в себя и вызвала скорую помощь. В итоге обеих женщин увезли в реанимацию.
Ранее Лайф рассказывал, что в Анапе 20-летняя мать зарезала трёхмесячного сына и пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали, в отношении неё проведут психолого-психиатрическую экспертизу.