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12 августа, 13:20

Жительница Подмосковья попыталась зарезать мать во время ссоры и покончить с собой

SHOT: Жительница Черноголовки попыталась убить пожилую мать и покончить с собой

<p>Женщина, которая пыталась зарезать мать и покончить с собой. Обложка © Telegram /<a href="https://t.me/shot_shot/55482" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> </a><a href="https://t.me/shot_shot/55496" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Женщина, которая пыталась зарезать мать и покончить с собой. Обложка © Telegram / SHOT

В Черноголовке 43-летняя местная жительница попыталась зарезать мать и покончить с собой, сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, во время конфликта на кухне дочь взяла нож и несколько раз ударила им 74-летнюю мать. Когда пожилая женщина начала терять сознание, злоумышленница попыталась наложить на себя руки. Через некоторое время пенсионерка пришла в себя и вызвала скорую помощь. В итоге обеих женщин увезли в реанимацию.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Анапе 20-летняя мать зарезала трёхмесячного сына и пыталась покончить с собой. Женщину госпитализировали, в отношении неё проведут психолого-психиатрическую экспертизу.

Наталья Исакова
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