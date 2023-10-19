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19 октября, 11:12

Медики больше часа боролись за жизнь девочки, утонувшей в подмосковном бассейне

Минздрав МО: Врачи больше часа спасали девочку, утонувшую в бассейне в Видном

Утонувшую в бассейне в подмосковном городе Видное пятилетнюю девочку врачи пытались реанимировать больше часа. Об этом телеканалу "360" рассказали в Минздраве Московской области.

"Как только медики скорой нашли пострадавшую, незамедлительно начали реанимационные мероприятия, которые в общей сложности продолжались более часа", — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что бригада приехала на вызов через 20 минут после поступившего звонка из бассейна. У медиков всегда есть портативные дефибрилляторы, которые используются в подобных случаях, добавили в министерстве.

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Ранее сообщалось, что пятилетняя девочка утонула в бассейне в подмосковном Видном, когда отец снял с неё спасательный жилет. Ребёнка пытались реанимировать, но безуспешно. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших гибель ребёнка (п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ).

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ТАСС / Станислав Красильников

Татьяна Миссуми
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