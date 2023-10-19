Медики больше часа боролись за жизнь девочки, утонувшей в подмосковном бассейне

Утонувшую в бассейне в подмосковном городе Видное пятилетнюю девочку врачи пытались реанимировать больше часа. Об этом телеканалу "360" рассказали в Минздраве Московской области.

"Как только медики скорой нашли пострадавшую, незамедлительно начали реанимационные мероприятия, которые в общей сложности продолжались более часа", — пояснили в ведомстве.

Там подчеркнули, что бригада приехала на вызов через 20 минут после поступившего звонка из бассейна. У медиков всегда есть портативные дефибрилляторы, которые используются в подобных случаях, добавили в министерстве.