Москвичка утонула, решив в последний тёплый день искупаться в столичной реке
Из Москвы-реки в Марьине достали тело утонувшей девушки
В районе торгово-развлекательного комплекса МАRi в столичном районе Марьино из Москвы-реки достали тело утонувшей девушки. По данным SHOT, погибшая решила искупаться в последний тёплый день осени, но её унесло течением.
Москвичка пропала у берега в районе улицы Поречной. Всё это время она была в одежде. Личность утопленницы устанавливают.
А в Чечне 14-летний мальчик утонул в яме с нефтеотходами. Подросток был с друзьями, однако те не смогли его спасти. Проводится проверка.
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ТАСС / Станислав Красильников