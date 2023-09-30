Москвичка утонула, решив в последний тёплый день искупаться в столичной реке

В районе торгово-развлекательного комплекса МАRi в столичном районе Марьино из Москвы-реки достали тело утонувшей девушки. По данным SHOT, погибшая решила искупаться в последний тёплый день осени, но её унесло течением.

Москвичка пропала у берега в районе улицы Поречной. Всё это время она была в одежде. Личность утопленницы устанавливают.