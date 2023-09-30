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30 сентября, 14:49

Москвичка утонула, решив в последний тёплый день искупаться в столичной реке

Из Москвы-реки в Марьине достали тело утонувшей девушки

В районе торгово-развлекательного комплекса МАRi в столичном районе Марьино из Москвы-реки достали тело утонувшей девушки. По данным SHOT, погибшая решила искупаться в последний тёплый день осени, но её унесло течением.

Москвичка пропала у берега в районе улицы Поречной. Всё это время она была в одежде. Личность утопленницы устанавливают.

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А в Чечне 14-летний мальчик утонул в яме с нефтеотходами. Подросток был с друзьями, однако те не смогли его спасти. Проводится проверка.

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ТАСС / Станислав Красильников

Матвей Константинов
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