"Ноги раздробило": В Воронеже пенсионерку едва не убила рухнувшая с крыши глыба льда

В Воронеже огромная глыба льда упала на пенсионерку и буквально раздробила ей ноги. Следственный комитет начал расследование произошедшего. На данный момент пострадавшей оказывают медицинскую помощь, она находится под наблюдением врачей.

Всё произошло ещё в понедельник, 25 декабря, у входа в банк рядом с остановкой "Остужева". По словам очевидцев, примерно в 17 часов на пожилую женщину с козырька рухнула огромная глыба льда. Пенсионерка невероятным образом осталась жива, но получила тяжелейшие травмы — открытые переломы обеих ног.

"Ноги просто раздробило, и из одного из сапог торчала сломанная кость! Скорая приехала примерно через 30 минут. Судя по тому, какие травмы женщина получила, она может остаться без ног", — пишут очевидцы в соцсетях.

В пресс-службе СК России по региону подчеркнули, что по факту происшествия проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.