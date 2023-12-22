Выброшенный с пятого этажа матрас отправил на больничную койку пожилую россиянку

В Башкирии 74-летняя пенсионерка оказалась на больничной койке после того, как на неё сбросили матрас с пятого этажа. Как сообщает Mash Batash, женщина получила тяжёлые травмы, из-за которых теперь не может ходить.

Дочь пострадавшей рассказывает об инциденте с матрасом в Башкирии. Видео © Telegram / Mash Batash

Инцидент произошёл накануне, 21 декабря, в посёлке Чишмы на Трактовой улице. В беседе с телеграм-каналом дочь пострадавшей рассказала, что её пожилая мать шла по тротуару в сторону железнодорожного вокзала. В этот момент жильцы одного из многоквартирных домов из окна выкинули матрас, который прилетел старушке прямо на голову. После случившегося женщину госпитализировали.

"Мама получила многочисленные ушибы, сотрясение мозга, травмы головы. Они извинились. Вот этот мужчина, который скинул матрас, сказал, что всё оплатит", — добавила Айгуль.

В настоящее время пенсионерка прикована к больничной койке и не может ходить, а её дочь собирается писать заявление в полицию.