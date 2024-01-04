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4 января, 06:40

Большая часть домов переведена на резервную схему после пожара на подстанции в Москве

В Москве ликвидируют последствия пожара на трансформаторной подстанции

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, ликвидировано открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Также в устранении последствий ЧП задействованы городские службы. В настоящее время ведётся переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.

"Большая часть домов переведена на резервную схему. Ещё порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа", — говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

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Напомним, сегодня стало известно о возгорании трансформаторной подстанции на Высоковольтном проезде в Москве. По информации столичного МЧС, сообщений о пострадавших не поступало. При этом, что стало причиной пожара, пока неизвестно.

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Николь Вербер
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