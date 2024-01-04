Большая часть домов переведена на резервную схему после пожара на подстанции в Москве

Пожар на трансформаторной подстанции на северо-востоке Москвы локализован, ликвидировано открытое горение. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по столице.

Также в устранении последствий ЧП задействованы городские службы. В настоящее время ведётся переключение отдельных потребителей районов Отрадное, Бибирево, Северное и Южное Медведково на резервную схему энергоснабжения.

"Большая часть домов переведена на резервную схему. Ещё порядка 40 домов в соответствии с технологическим графиком будут переключены в ближайшие полтора-два часа", — говорится в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.