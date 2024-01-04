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4 января, 05:43

Три района Москвы остались без света и отопления в мороз из-за пожара

Пожар произошёл на трансформаторной подстанции на севере Москвы

Возгорание на трансформаторной подстанции произошло на Высоковольтном проезде в Москве сегодня, 4 января. На место пожара прибыли все городские службы.

Пожар на трансформаторной подстанции в Москве. Видео © LIFE

"Осуществляется переключение отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По информации ведомства, сообщений о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. При этом в Сети москвичи пишут, что без электричества, отопления и воды оказалось порядка 20 домов — жители сразу трёх ближайших районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное. Между тем термометры показывают, что на улице 27 градусов мороза.

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Ранее Лайф писал, что в деревне Кожар-Яндоба, находящейся в Чувашской Республике, произошёл крупный пожар. В результате возгорания пострадали девять человек, в том числе дети. Площадь пожара составила 189 квадратных метров.

Обложка ©

Агентство "Москва" / Мобильный репортёр

Ян Поланин
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