Три района Москвы остались без света и отопления в мороз из-за пожара

Возгорание на трансформаторной подстанции произошло на Высоковольтном проезде в Москве сегодня, 4 января. На место пожара прибыли все городские службы.

Пожар на трансформаторной подстанции в Москве. Видео © LIFE

"Осуществляется переключение отдельных потребителей на резервную схему электроснабжения", — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Москве.

По информации ведомства, сообщений о пострадавших не поступало. Что стало причиной пожара, пока неизвестно. При этом в Сети москвичи пишут, что без электричества, отопления и воды оказалось порядка 20 домов — жители сразу трёх ближайших районов Бибирево, Алтуфьево и Отрадное. Между тем термометры показывают, что на улице 27 градусов мороза.